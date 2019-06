Rifiuti Roma, Raggi: ”no discariche”

Condividi

ROMA, 24 GIU – “Non vogliamo la discarica a Pian dell’Olmo, nella zona nord di Roma, e non vogliamo nuove discariche nel nostro territorio. Un territorio che è stato devastato per decenni dalla presenza della più grande discarica d’Europa, quella di Malagrotta, e che non può permettersi altri impianti di questo tipo. Sono al fianco dei cittadini e di tutti i sindaci dell’area che si oppongono a questa ipotesi.

#NoPianDellOlmo #NoNuoveDiscariche”.

Lo scrive su Facebook Virginia Raggi.