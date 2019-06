28enne in fuga tentò di investirlo, indagato poliziotto che sparò contro l’auto

RIMINI, 24 GIU – Un poliziotto della Stradale di Rimini è indagato per accensioni ed esplosioni pericolose dopo che, il primo giugno, ha sparato quattro colpi di pistola contro una vettura condotta da un 28enne che non si era fermato all’alt, in via Tonale. Lo riportano i quotidiani locali.

A quanto si apprende non è per ora stato aperto un procedimento disciplinare e nella valutazione potrebbe aver inciso lo stato di servizio del poliziotto encomiato nel 2012 per il salvataggio di una famiglia da un appartamento in fiamme. Gli inquirenti valuteranno, con eventuali testimonianze, la dinamica dei fatti.