Migranti, Friuli VG: 5 milioni per i rimpatri volontari

Un progetto da 5 milioni di euro in collaborazione con il Ministero dell’Interno, che favorirà il rimpatrio volontario dei migranti presenti sul suo territorio. Il finanziamento arriva dall’Unione europea (soldi degli italiani che ci vengono restituiti, ndr) e consentirà agli stranieri legalmente presenti nella nostra regione di fruire di un aiuto economico per fare ritorno al proprio Paese d’origine e, tramite il sistema del microcredito, avviare un’attività imprenditoriale.

E’quanto dichiarato dall’assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, nel presentare il Protocollo d’intesa tra Regione e Ministero per il rimpatrio volontario assistito. Come ha spiegato il prefetto Valenti, quest’azione è rivolta ai migranti regolari che non hanno trovato in Italia quanto speravano e quindi decidono di ritornare nel proprio Paese di provenienza per tentare di realizzare lì le proprie aspirazioni.