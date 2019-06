Palermo: entrano in casa e tentano di stuprare una donna. Arrestato marocchino

Vedono donna sola in casa e provano a violentarla: lei urla, marito la salva a suon di cazzotti. Sono entrati di soppiatto in un appartamento, nella zona della Magione, e hanno provato a stuprare una donna. Se non fosse che poco dopo è arrivato il marito che è riuscito a stendere con un pugno uno degli aggressori e ha chiamato la polizia. In manette è finito un 35enne di origini marocchine con l’accusa di tentata violenza sessuale.

E’ accaduto martedì scorso, poco dopo le ore 21. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori due uomini stavano passeggiando in una strada nella zona di piazza Magione quando hanno notato che c’era la porta di un’abitazione a piano terra aperta. Sono entrati e approfittando del fatto che ci fosse una donna (apparentemente) da sola, hanno cominciato a importunarla. Lei, nonostante fosse impietrita dal terrore, ha provato a respingerli e cacciarli. Niente da fare.