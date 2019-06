BUON COMPLEANNO ORIANA!

Il 29 giugno si celebra a Milano il

90° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI ORIANA FALLACI

L’Evento, dal titolo: “90 anni in 90 immagini e 90 frasi”, che si terrà sabato 29 Giugno alle 17.30, è organizzato da Armando Manocchia, Fondatore dell’Associazione Una Via Per Oriana, per tenerne vivo il ricordo, attraverso la forza di un legame affettivo indissolubile, ed ispirarsi al suo talento ed alle sue virtù: intelligenza, lungimiranza, eleganza, professionalità, cultura e bellezza testimoniate dal sito web a lei dedicato: www.thankyouoriana.it anche per rinnovare il Memorial Oriana Fallaci celebrato annualmente il 15 settembre a Firenze, nonché l’ambitissimo omonimo Premio.

Il Compleanno, il 90° Anniversario della nascita di Oriana Fallaci Donna, Giornalista e Scrittore per antonomasia, verrà celebrato con uno straordinario Cocktail Event, nella splendida cornice dell’Hotel dei Cavalieri in piazza Missori 1, ove saranno proiettate 90 tra le più significative Immagini che raccontano i Reportage e la Vita di Oriana e verranno recitate 90 frasi, tra le più celebri scelte dalle sue opere, dal bravissimo attore e regista Edoardo Silos Labini.

Un Evento unico come Unica era ed è Oriana Fallaci. In un’atmosfera amichevole e coinvolgente durante la quale si potrà conoscere il pensiero di noti personaggi della politica, del giornalismo e della cultura, su Oriana Fallaci, al fine di “mantenere vive le coscienze che ha risvegliato”.

Tra gli Invitati: Claudio Bernieri (Giornalista); Mario Borghezio (Europarlamentare); Toni Capuozzo (Giornalista, Scrittore, Blogger); Rodolfo Casadei (Giornalista di Tempi); Stefano Davidson (Pittore, Giornalista); Luca Donadel (Blogger); Filippo Facci Giornalista; Vittorio Feltri Direttore di Libero; Gianandrea Gaiani (Analisi di Difesa); Gianna Gancia (Europarlamentare); Toni Iwobi (Senatore); Carlo Maria Manetti (Europa Cristiana); Ornella Mariani (Saggista); Alessandro Meluzzi (Psichiatra); Andrea Morigi (Vicedirettore di Libero); Guglielmo Picchi (Sottosegretario agli Esteri); Massimo Polledri (già Parlamentare); Gianpaolo Rossi (Cda Rai); Cesare Sacchetti (Giornalista); Daniela Santanché (Parlamentare); Adriano Segatori (Vice direttore ElectoMag); Edoardo Silos Labini (Attore e Regista); Francesco Storace (Direttore de Il Secolo); Irene Tarantelli (Giornalista Mediaset); Francesca Totolo (Giornalista); e altri ancora.

Conditio sine qua non a R.S.V.P: unaviaperoriana@gmail.com