“Corruzione Mondiali Qatar”, fermato Michel Platini!

Condividi

Clamoroso in Francia: Michel Platini è stato fermato dalla polizia transalpina per corruzione nell’assegnazione del Mondiale 2022 in Qatar. La notizia arriva dal sito francese Mediapart e viene poi rilanciata da tutti i media transalpini.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex numero uno dell’Uefa si troverebbe da stamattina nei locali dell’Ufficio anticorruzione della polizia giudiziaria di Nanterre, sotto interrogatorio ci sarebbe Claude Gueant, che all’epoca dei fatti era segretario generale dell’Eliseo sotto la presidenza Sarkozy.

Solo pochi giorni fa Platini accusava: “Contro di me un complotto di Tas e Fifa. Ora si puniscano i colpevoli. Non è rimasta in piedi nessuna accusa di corruzione o altro. Ho idee su chi mi abbia colpito ma non ho prove”.