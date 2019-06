Emilia R., Zingaretti: ai cittadini non conviene se vince la Lega

Il leader del Pd Nicola Zingaretti, a Bologna per presentare il suo nuovo libro intitolato “Piazza Grande”, parla a margine delle prossime elezioni regionali, che in Emilia Romagna giudica “difficili” per il PD.

Il segretario dice che ai cittadini non conviene se vince la Lega di Salvini…

di Etv