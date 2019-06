Carabiniere travolto e ucciso a posto di blocco

Carabiniere travolto e ucciso a Terno d’Isola (Bergamo). A Terno d’Isola, in provincia di Bergamo, un carabiniere in servizio è stato travolto e ucciso a un posto di blocco. E’ successo nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 giugno in via Albisetti. Per l’appuntato, un uomo di 41 anni, investito da una utilitaria guidata da un uomo di 34 anni di Sotto il Monte, non c’è stato nulla da fare. La vittima è Emanuele Anzini, del nucleo Radiomobile di Zogno.

L’auto alla quale aveva intimato l’alt per un normale controllo lo ha travolto e trascinato per decine di metri sull’asfalto. L’impatto è stato violentissimo. Sul posto sono accorsi in pochi minuti gli operatori del 118, che hanno potuto solo constatare il decesso del militare. L’uomo alla guida dell’auto che ha travolto il militare dell’Arma, un uomo di 34 anni, è stato fermato con l’accusa di omicidio stradale.