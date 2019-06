Lotti: “Ho informato Mattarella sul Csm”. Quirinale smentisce: “E’ falso”

Agenpress – Luca Lotti, ex ministro del governo Renzi, si è autosospeso dal Pd in seguito allo scandalo che ha travolto il Csm. Luca Lotti ha scritto una lettera indirizzata al segretario del Pd Nicola Zingaretti, in cui afferma di autosospendersi dal partito. Lotti ha annunciato di farsi da parte per il bene degli elettori, finché la bufera sulle procure non si sarà placata.

Su Facebook, Luca Lotti ha riportato il testo della lettera: “Ti comunico dunque la mia autosospensione dal PD fino a quando questa vicenda non sarà chiarita. Lo faccio non perché qualche moralista senza morale oggi ha chiesto un mio passo indietro. No. Lo faccio per il rispetto e l’affetto che provo verso gli iscritti del Pd, cui voglio bene e perché voglio dimostrare loro di non avere niente da nascondere e nessuna paura di attendere la verità”.