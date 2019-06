Nigeriano in cabriolet trasporta droga a Roma

Condividi

Roma – Stava trasportando circa 5,5 Kg di marijuana confezionata in tre involucri, riposti in una busta della spesa trovata nel portabagagli della sua cabrio. Ad incappare in un controllo dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli è stato un cittadino nigeriano di 35 anni, nella Capitale senza fissa dimora, con precedenti e senza documenti di riconoscimento, che è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz è scattato in una traversa di via Tiburtina, dove il 35enne è stato notato aggirarsi, senza un’apparente meta e in atteggiamento sospetto, a bordo dell’auto.