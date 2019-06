Minibot, Rinaldi: “Il debito non aumenta. E’ falso”

”Chi critica i minibot proponga soluzioni alternative, ma vedo che non ne escono”. Cosi’ Antonio Maria Rinaldi, eurodeputato della Lega, in un’intervista al quotidiano digitale In Terris. ”Sono titoli – spiega – non emessi sul mercato primario, ossia non possono essere scambiati per denaro ma usati solo per estinguere un debito, gia’ contabilizzati, come del resto prevede l’European System of Accounts (Esa95), che e’ una sorta di bibbia sulla classificazione dei conti pubblici”.

A chi teme o peggio afferma che i minibot possano creare nuovo debito, Rinaldi ribatte: ”Piuttosto, potrebbero aumentare il deficit, ma solo in primo momento, perche’ poi attiverebbero una crescita che lo andrebbe a riassorbire. Il debito non aumenta. E’ falso”.