Isis, curdi consegnano alla Francia 12 orfani di jihadisti

PARIGI, 10 GIU – Dodici bambini, orfani di jihadisti francesi partiti a combattere in Siria, sono stati riconsegnati alla Francia dalle autorità curde in Siria: lo ha riferito BFM TV precisando che i bambini sono in viaggio verso la Francia, dove sono attesi in giornata. L’operazione di rimpatrio viene gestita da militari francesi.

Al loro rientro in Francia, i bambini saranno presi in consegna da una struttura ospedaliera per esami medici e psicologici. Saranno poi affidati a strutture sociali di aiuto all’infanzia.

Al termine di un’istruttoria di 10 giorni, il magistrato che si occupa del loro ricollocamento potrà contattare i familiari ancora presenti sul suolo francese, in particolare i nonni, che potranno fare domanda di affidamento. ANSA