Nasce in Italia il Movimento islamico sovranista

Nasce il Movimento islamico sovranista. A distanza di poco più di un mese dall’intervista che Cristian Karim Benvenuto, italiano convertito all’Islam, ha rilasciato in esclusiva a Ofcs.report, esprimendo l’orientamento sovranista di alcuni musulmani italiani, arriva la notizia. (https://ofcs.report/politica)

Benvenuto: “Ci dichiariamo di destra e siamo fieri della nostra italianità” – Benvenuto, proprio parlando con ofcs.report, aveva anticipato i contorni ideologici del gruppo che stava nascendo. “Secondo una mia opinione personale – aveva spiegato – ma condivisa da molti amici e conoscenti, un cittadino di fede musulmana non dovrebbe aderire a ideologie che vogliono disintegrare la tradizione della famiglia, specialmente quando si parla di coppie gay, coppie di fatto, utero in affitto, teorie gender e così via. Ovviamente, sempre nel massimo rispetto delle scelte altrui, pur non condividendole. Mentre diventa difficile dialogare con chi si ostina a vedere l’Islam e i musulmani non come un alleato naturale, ma come nemico e causa della decadenza italiana, nonostante ci dichiariamo di destra, fieri del nostro retaggio e della nostra italianità”.