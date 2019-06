Non bastano vitto e alloggio: migranti vogliono soldi e pestano gli agenti

Condividi

foto repertorio

Tensione alle stelle nel centro di accoglienza a Boville Ernica, in provincia di Frosinone. Sette immigrati si sono chiusi all’interno della struttura impedendo l’accesso ai responsabili della cooperativa che la gestisce e hanno spintonato alcuni operatori. L’azione violenta è stata attuata come forma di protesta: gli stranieri, infatti, oltre al vitto e all’alloggio pretendevano anche il pocket money. La situazione è tornata alla normalità solo dopo l’intervento dei militari.

Gli ospiti del Cas, accolti in una villetta, volevano contestare le nuove disposizioni ministeriali sulla somministrazione del vitto che nelle strutture con meno di 50 persone prevede la distribuzione di forniture di cibo e prodotti igienici e non di denaro. Questo per evitare che i soldi possano essere utilizzati per altri scopi, anche illeciti. La norma, però, non è stata gradita dagli immigrati che si sono chiusi all’interno del centro di accoglienza. Sul posto è intervenuto il dirigente dell’ufficio Immigrazione della Questura di Frosinone, Giuseppe Di Franco, insieme ad alcuni agenti. La tensione è calata grazie alla forze dell’ordine che, con la loro professionalità, sono riuscite a convincere gli stranieri a porre fine alla protesta.