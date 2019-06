Nigeriano manda tre poliziotti in ospedale; arrestato e subito liberato

Bologna – Nigeriano, irregolare in Italia e vcon precedenti, picchia tre poliziotti all’Esselunga e li manda all’ospedale: è stato arrestato e subito rimesso in libertà. Per il Sap (Sindacato Autonomo di Polizia) è inammissibile.

di Etv