Migliaia di lavoratori licenziati? Cgil impegnata con l’antifascismo

foto Ansa

Migliaia di lavoratori licenziati, la Cgil pensa a Mussolini – La stampa di una frase pronunciata da Benito Mussolini in un discorso del 1934 è stata appesa questa mattina da un dirigente dell’Agenzia delle entrate nel suo ufficio nella sede della Fiumara.

“L’aratro traccia il solco, ma è la spada che lo difende” recita la frase collocata accanto al ritratto del presidente della Repubblica. A denunciare il fatto la Cgil. “Si tratta di una grave offesa ai principi di libertà e democrazia sanciti dalla Costituzione – si legge in una nota – nata dalla lotta di Liberazione antifascista, nel cui alveo agisce la Pubblica Amministrazione, con il fine di operare per conto dello Stato per rendere esigibili quei principi”.