In arrivo un milione di posti di lavoro. Landini: governo inverta la rotta

Condividi

Tra giugno e luglio dovremmo registrare quasi 934 mila nuovi ingressi nel mercato del lavoro, secondo le previsioni di assunzione programmate dagli imprenditori italiani. Tra questi, 2 su 3 (il 66 per cento) troveranno lavoro in una piccola impresa con meno di 50 dipendenti. E a grande sorpresa, tra le 4 ripartizioni geografiche presenti nel nostro Paese, il Sud farà segnare il maggior numero di neo assunti: 258.200, pari al 27,6 per cento del totale.

Ira di Landini (Cgil) — Il governo cambi rotta o il sindacato non esclude uno sciopero generale in autunno. E’ quanto ha affermato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in occasione della manifestazione unitaria sul pubblico impiego.