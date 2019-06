Svezia, vescovo Brunne: ‘mi sento piu’ vicina ai musulmani che ai cristiani’

Svezia – Bufera sul vescovo di Stoccolma Eva Brunne che ha affermato di avere più cose in comune con i musulmani che con la destra cristiana. Il primo vescovo apertamente lesbica della Svezia ha acceso forti polemiche con le sue dichiarazioni e molti credono che abbia tradito i valori cristiani.

Mentre discuteva degli atteggiamenti delle varie religioni verso la dignità umana nel programma “People and Faith” della radio svedese, Eva Brunne ha sottolineato che tutte le persone create da Dio hanno lo stesso valore. “La democrazia e la dignità umana sono correlate e penso che la democrazia stia meglio con la diversità, perché poi tutti dobbiamo pensare a ciò che siamo e con chi stiamo vivendo. In effetti, tutti abbiamo lo stesso valore, anche se non parliamo la stessa lingua, preghiamo Dio allo stesso modo e viviamo insieme nello stesso paese “, ha detto la Brunne.