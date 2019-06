Germania, la WELT Terrorizzata dai minibot!

di Fabio Lugano – – Si dice che “Il terrore corre sul filo del telefono”, ma oggi si potrebbe dire “Il terrore corre sul minibot” , soprattutto dopo aver letto la Welt, il noto quotidiano conservatore. Il titolo è esemplare “LA VALUTA PARALLELA DELL’ITALIA E’ ESPLOSIVA PER LA ZONA EURO”.

Il giornale spiega cosa siano i minibot, il modo tutto sommato preciso, cioè titoli al portatore utilizzati per pagare i creditori pubblici ed utilizzabili per pagare il debito pubblico, prendendo anche qualche cantonata (il taglio minimo non sarebbe 100 euro, ma 5), e sul tema viene intervistato il noto economista Thomas Mayer, che afferma come questo strumento, pur non violando, e non permettendo di violare, le norme sul bilancio ed il deficit, il famoso limite al deficit del 3%, permetterebbero di allentare le tensioni finanziarie sul debito.