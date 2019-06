Raggi si aggrappa all’antifascismo per nascondere i disastri del Campidoglio

Virginia Raggi è sempre più vecchia. Praticamente non passa giorno senza ricorrere all’armamentario antifascista, con tanto di presenza a qualunque cerimonia partigiana, salvo poi beccarsi fischi (meritati) ad ogni 25 aprile. Perché è fasulla pure come nostalgica della resistenza. Anche ieri ci ha ricordato che “Roma è antifascista”. Senza contare quante volte le hanno risposto chi se ne frega.

Perché non si sopporta più, nella ricerca ossessiva di consensi a sinistra. La città, la sua amministrazione, i servizi da garantire alla comunità di cui si dovrebbe occupare, contano meno di zero. L’importante è pavoneggiarsi come storica de’ noantri.

Intanto, ci sono migliaia di cassonetti da svuotare. Ma lei sale in cattedra.

I trasporti pubblici sono al collasso. Silenzio, il sindaco studia ma nessuno le spiega che accadde a via Rasella.

Le stazioni della metropolitana non reggono più. Virginia intona Bella Ciao.

A Roma non si contano le buche in strada. Lei le scambia per trincee contro il nemico in camicia nera.

Le case per la povera gente non si trovano. Il sindaco, coniugata Fico, preferisce i migranti agli italiani.

Non ha neanche “fatto cose buone”

Potremmo continuare a lungo, nel racconto di una città che ogni giorno è vicina alla distruzione. Ma sarebbe troppo lungo l’elenco delle cose che non vanno. Di Virginia Raggi sarà difficile poter dire impunemente che “ha fatto anche cose buone”.

Quel che però non rinunciamo a porre come domanda a tutti è se la Capitale merita un sindaco solo chiacchiere e distintivo. Non c’è traccia di iniziativa sociale degna di essere ricordata. Ha cambiato un numero enorme di assessori. Ha sbagliato tantissime scelte di nomina nei posti più delicati dell’amministrazione.