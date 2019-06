Raffinerie petrolio, Bolsonaro: privatizzeremo la Petrobras

Condividi

SAN PAOLO, 5 GIU – Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha ribadito che intende andare avanti con la privatizzazione delle raffinerie della compagnia petrolifera statale Petrobras, senza scartare la possibilità che l’azienda intera sia venduta al settore privato.

In un’intervista televisiva, Bolsonaro ha detto che la Petrobras – principale azienda pubblica brasiliana, e una delle 10 prime compagnie petrolifere a livello mondiale – “è un asset strategico, e come prima cosa stiamo cercando di risolvere il problema delle raffinerie e della distribuzione”.







Interrogato sulla possibilità di una privatizzazione totale, il presidente brasiliano ha detto che “per quanto riguarda questa possibilità, intendiamo andare avanti per settori”. Paulo Guedes, il “superministro” economico del governo Bolsonaro, ha difeso in varie occasioni l’ipotesi di una privatizzazione totale, che valuta necessaria per rilanciare l’economia del colosso sudamericano. (ANSA)