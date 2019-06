Deutsche Bank confisca 20 tonnellate di oro venezuelano

A maggio, il Venezuela avrebbe venduto 15 tonnellate di oro del valore di $ 570 milioni dalle riserve della sua banca centrale, aggirando le sanzioni del Tesoro statunitense. Ciò ha portato le riserve auree del paese sudamericano a un minimo da 29 anni; ora valgono $ 7,9 miliardi.

Secondo quanto pubblicato da Bloomberg, la Deutsche Bank AG avrebbe confiscato 20 tonnellate di oro venezuelano e lo sta usando come ”garanzia” perché Caracas sarebbe inadempiente su un accordo bilaterale di swap in oro del valore di $ 750 milioni. Il Venezuela ha ricevuto un prestito in contanti da Deutsche Bank, in linea con l’accordo di finanziamento 2016, che doveva scadere nel 2021.