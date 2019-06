Zingaretti: Pd pronto a elezioni, i sondaggi ci danno in crescita

“Il Pd è pronto” ad eventuali elezioni anticipate, “i sondaggi ci danno in crescita, ma il tema non è il Pd: è il fatto che il Paese sta pagando un prezzo enorme. Ieri Conte ha ammesso che il governo è paralizzato, da tre mesi sono fermi su famiglie, cantieri, e in un anno è aumentata del 78% la domanda di Cigs”.

Lo ha sottolineato il segretario del Pd Nicola Zingaretti, ospite di La7. “Salvini è bravissimo a raccontare i problemi degli italiani ma è totalmente incapace di risolverli. Il Paese ha paura per il futuro, per le sue prospettive, e questa paura è stata catturata da chi la racconta e la usa ma poi non la risolve. Noi siamo la seconda forza politica del Paese, e stiamo lottando per costruire un’alternativa”.