Richiesta di archiviazione per Lucky Desmond, famiglia di Pamela si oppone

Lucky Desmond a sinistra nella foto

Nonostante Innocent Oseghale sia stato condannato all’ergastolo dalla Corte di Assise di Macerata per aver violentato, ucciso e fatto a pezzi Pamela Mastropietro, la battaglia della famiglia della ragazza per fare luce sulla morte della 18enne non si ferma.

La difesa della famiglia Mastropietro, a quanto apprende Adnkronos, ha presentato opposizione alla richiesta di archiviazione nei confronti di Lucky Desmond, uno degli altri due nigeriani inizialmente coinvolti nelle indagini ma per i quali la procura ha poi chiesto l’archiviazione ritenendo di non avere elementi.