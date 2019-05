M5s: ok flat tax. Anche Tria d’accordo

ROMA, 31 MAG – “La proposta della Lega di finanziare in deficit la flat tax ci trova favorevoli. A maggior ragione se, come apprendiamo, Tria già condivide questa idea: ben venga il regime fiscale al 15% per i redditi fino ai 65.000 euro”. Così autorevoli fonti parlamentari del Movimento 5 Stelle.