Inchiesta corruzione: perquisita casa di Palamara, ex presidente Anm

La Guardia di Finanza di Roma sta perquisendo l’abitazione del pm romano Luca Palamara, indagato per corruzione. La perquisizione è stata delegata dalla procura di Perugia che ieri ha aperto un’indagine a carico di Palamara, ex presidente dell’Anm ed esponente della corrente centrista ‘Unità per la Costituzione’. Palamara era in corsa per un posto da procuratore aggiunto. adnk