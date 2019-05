Metro Roma, migrante picchia donna che legge “Mafia nigeriana”. Subito libero

Condividi

Violento episodio di aggressione sulla metro di Roma, dove una donna è stata brutalmente assalita da un cittadino straniero andato su tutte le furie perché l’aveva vista leggere un libro a lui non gradito. A riportare la notizia, pubblicata da “Il Tempo”, è la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, che in un suo intervento su Facebook definisce come scandalosa tutta quanta la vicenda. La lettura che ha provocato le ire dell’extracomunitario, un nigeriano, è “Mafia Nigeriana”, un’opera realizzata dalla stessa presidente di Fdi insieme al professor Alessandro Meluzzi e con la collaborazione di Valentina Mercurio.

Punto evidentemente sul vivo, dopo avere insultato e minacciato la donna, l’africano è passato alle mani, arrivando a picchiare la vittima. Quest’ultima è stata successivamente soccorsa e trasportata in ospedale, mentre per il violento straniero sono scattate le manette. Un arresto risultato di assai breve durata, dato che il nigeriano è stato subito rimesso in libertà, fatto di cui la Meloni non riesce a capacitarsi. “Sconcertante!” tuona infatti la politica su Facebook.