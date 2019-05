Marine Le Pen a Bruxelles per un super gruppo sovranista

BRUXELLES – La leader dell’estrema destra francese, Marine Le Pen ha annunciato di essere a Bruxelles, da ieri sera, per lavorare ad un super gruppo sovranista in seno al Parlamento europeo, che il suo partito Rassemblement National (RN) vuole pilotare assieme alla Lega di Salvini. Lo riportano vari media on-line francesi.

“Vogliamo costituire un super gruppo, come avevamo annunciato, che già fin da ora è composto da 77 eurodeputati. E speriamo di far aumentare in modo considerevole questo numero”, ha aggiunto Le Pen, sottolineando di essere solo all’inizio delle trattative. ansa