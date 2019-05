Bergamo: vince Gori (Pd) che usò la bandiera italiana come strofinaccio

Nel Comune di Bergamo il sindaco uscente e ricandidato di centrosinistra Giorgio Gori si avvia verso il suo secondo mandato, con un ampio consenso (oltre 50%). Doccia fredda per il candidato di centrodestra Giacomo Stucchi.

“Sentivo una buona aria in giro, sarebbe stato non dico piu’ facile vincere al ballottaggio, ma i favori del pronostico sarebbero stati dalla nostra parte. Vincere subito, sono 15 giorni di vita guadagnati e una grande soddisfazione per tutti”. E’ il primo commento, a Sky Tg24, di Giorgio Gori, sindaco uscente di Bergamo, oggi rieletto al primo turno. Anche se lo scrutinio e’ ancora in corso, la distanza con Giacomo Stucchi, l’esponente leghista sostenuto dal centrodestra, e’ netta: Gori al 55% e Stucchi al 40% (78 sezioni su 103). Il primo cittadino, si e’ recato nella sede del Comune, accolto da applausi, urla “bravo, bravo”, e cori di gioia. affaritaliani.it