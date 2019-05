Torre Maura, con la tessera del Pd in piazza contro i Rom: «Siamo stanchi, non razzisti»

«In fondo la destra non ha tutti i torti». «Non siamo razzisti, siamo stanchi». A Torre Maura, estrema periferia est della Capitale, i cittadini sono esausti, anche quelli di provata fede comunista, anche i tesserati del Pd, anche i compagni di una volta. Dopo l’incandescente protesta dello scorso 2 aprile (durate alcuni giorni) quando oltre duecento residenti, insieme a CasaPound, sono scesi in piazza per protestare contro l’assegnazione del sindaco Raggi di alcune case popolari dell’Isveur a una settantina di rom, non è cambiato nulla. Lampioni rotti, strade buie, rifiuti per le strade abbandonati da mesi, fogne che straripano.

A Torre Maura anche i compagni contro i rom – – A strillare “prima gli italiani” e respingere la nuova invasione anche tanti iscritti ed elettori del Pd, persino dirigenti locali, stanchi delle demagogia della sinistra che straparla dagli attici di Parioli. Sono in tanti, racconta il Corriere della Sera che ha fatto un viaggio tra le macerie di Torre Maura dopo lo sgombero. C’è Sergio, 79 anni, pensionato ex autista comunale, improvvisato leader del comitato inquilini delle case popolari. Era in mezzo alla proteste, anche lui, con il megafono a strillare con tanta rabbia in corpo. «Quei rom potevano bruciarli a Torre Angela», urlava davanti alle telecamere. Altro che Simone, il ragazzino santificato dalla sinistra, con la retorica del “nessuno deve restare indietro”.