Generale di Haftar: “Al Baghdadi si nasconde in Libia”

Anche se con condizionali, un alto ufficiale delle forze del generale Khalifa Haftar ha sostenuto che il leader dello Stato islamico Abu Bakr al-Baghdadi potrebbe trovarsi in Libia. Lo riferisce il sito dell’emittente Libya Channel sintetizzando dichiarazioni del Capo ufficio stampa della Sala operativa “Al Karama”, il generale di Brigata Khaled Al Mahjoub.

L’alto ufficiale “ha aggiunto che probabilmente si e’ spostato in Libia dopo la sconfitta della sua organizzazione in Siria ed Iraq in quanto sarebbe un riparo sicuro per lui”, scrive il sito.

L’Isis a fine aprile aveva pubblicato un video in cui al-Baghdadi compariva per la prima volta dopo il celebre sermone nella Grande Moschea di Mosul del 2014 quando proclamo’ la nascita di un “califfato” in parti di Siria e Iraq. affaritaliani.it