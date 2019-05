Paghiamo 25 milioni di euro all’anno per i ricorsi dei “migranti”

I ricorsi dei clandestini ci costano 25 milioni all’anno. I soldi, naturalmente, arrivano dalle tasche dei contribuenti. E come succede? Semplice: agli immigrati irregolari che arrivano in Italia e che non fuggono da nessuna guerra viene negato, dopo l’esame da parte dell’autorità competente, lo status di rifiugiato. Dovrebbero tornare quindi nel loro Paese d’origine, eppure non lo accettano e fanno ricorso rivolgendosi ai giudici.

Come riporta la Verità, quelli che hanno fatto ricorso nel 2018 sono più di 60mila. Di questi, un terzo di loro ha ottenuto il patrocinio gratuito. E che significa? Semplice, che l’avvocato glielo paghiamo noi. Si tratta infatti di circa 1200 euro per causa che arrivano dalle tasche dei contribuenti italiani. Il patrocinio gratuito viene concesso a chi dimostra di avere un reddito inferiore a 12mila euro circa. In totale, all’anno si arriva a niente meno che 25milioni di euro.