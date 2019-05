Rotondi: “c’è stata una cena per formare un governo PD, M5S, FI”

“Ieri (domenica sera, ndr) nel privè di un ristorante romano si è parlato di un nuovo governo senza Salvini e con tutti gli altri a bordo. Anche senza controllare i servizi segreti, grazie ai camerieri noi Dc riusciamo sempre a essere più informati degli altri”. Questa l’indiscrezione bomba lanciata su Twitter da Gianfranco Rotondi, vicecapogruppo di Fi alla Camera e presidente della Dc.

“Tutti gli altri? Cioè un Governo PD, 5S, FI e Misto?”, la reazione di Guido Crosetto. “Temo che i ragazzi sottovalutino il quadro dei conti. Non sarà un’estate giocosa”, la replica di Rotondi. E ancora: “Stavolta la situazione è seria. Monti servì a licenziare noi, adesso tocca trovare chi mette i soldi per pagare gli stipendi”. (La stessa bufala del 2011, quando Monti disse che eravamo senza soldi e mise 60 miliardi per salvare le banche tedesche e francesi, ndr)

