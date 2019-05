“Case ai rom e sfratto agli italiani”. Così Casal Bruciato accoglie nuova sede Pd

“Case ai rom e agli italiani lo sfratto, vergogna”. Un banchetto con le bandiere Tricolore a Casal Bruciato in via Diego Angeli, di fronte alla sede Pd che oggi pomeriggio sarà inaugurata dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

Così il quartiere, in segno di protesta, contro le assegnazioni delle case ai rom dopo le recenti rivolte in via Satta. Oggi pomeriggio sarà presente anche Samantha, una giovane mamma con quattro figli, con lo sfratto in corso. Il quartiere è con lei.

La triste “partenza” di Zingaretti