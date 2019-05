Don Biancalani contro Salvini che ha citato la Madonna

Condividi

Un prete ‘scomunica’ il vicepremier Matteo Salvini che, nel corso della manifestazione sovranista a Milano, ha citato, rosario in mano, la Madonna sostenendo che aiuterà la loro vittoria alle Europee. “Sono parole inaccettabili – dice all’Adnkronos don Massimo Biancalani, sacerdote toscano di Vicofaro che ha dovuto fare ricorso alla giustizia amministrativa per avere la revoca del divieto dell’attività di accoglienza negli ambienti della parrocchia – da parte di un ministro la cui azione è assolutamente in contrasto con il Vangelo, con la Madonna e, più in generale, con il magistero della Chiesa. Una strumentalizzazione inopportuna”.

Non è la prima volta che Salvini si presenta con un rosario in mano. “Salvini è un uomo scaltro – osserva il sacerdote – che sa benissimo che ci sono settori della chiesa, sul piano conservatore, che guardano con simpatia alle destre perché a loro avviso tutelerebbero meglio di altre realtà la famiglia, la vita. Dunque il ministro cerca di attirarsi questi settori cristiani ma con una visione ideologica che ha ben pochi riferimenti alla vita della Chiesa. Penso ad esempio che il primato della famiglia lo si vive, non si brandisce come una clava. Oggi la Chiesa ha rispetto per la complessità della società”.