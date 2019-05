Pakistan: uccide la figlia che non vuole digiunare per il Ramadan

La vittima si chiama Umme Samina e aveva 18 anni. Rifiutava il digiuno per motivi di salute. Non astenersi dal bere e mangiare è consentito dalla tradizione islamica in diverse circostanze, tra cui la motivazione della ragazza.

Islamabad (AsiaNews.it/Agenzie) – Un pakistano della provincia del Punjab ha ucciso la figlia perché non voleva digiunare per il Ramadan. È accaduto nella tarda serata di ieri nel villaggio 71/D di Malka Hans, nel distretto di Pakpattan. La vittima si chiamava Umme Samina e aveva 18 anni. Secondo gli inquirenti, la giovane aveva rifiutato di osservare il digiuno sacro per l’islam per motivi di salute. La polizia di Malka Hans ha arrestato Gulzar Ahmed, il padre di Samina. Il caso è venuto alla luce grazie alla denuncia di Mukhtar Ahmed, zio della ragazza. Egli ha raccontato che suo fratello si era infuriato perché la figlia non lo aveva svegliato per il Sehri, il pasto della mattina consumato prima che sorga il sole. L’assassino è un uomo con dipendenza da alcol e precedenti penali, per i quali ha scontato due anni di prigione. Di fronte all’opposizione della 18enne, egli ha preso una pistola e le ha sparato. La ragazza è morta sul colpo.