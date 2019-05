Case popolari: così i Rom scavalcano gli italiani

A Dritto e rovescio su Rete 4, puntata dedicata anche al tema dei rom e delle case popolari assegnate a famiglie sinti a Casal Bruciato, esplosiva periferia romana. Le proteste dei residente sono state coordinate da CasaPound, e uno dei cittadini più attivi è il folkloristio “Er brasiliano”, ospite in collegamento dalla Capitale con Paolo Del Debbio.

In studio, invece, c’è Mario Giordano che sfida il politicamente corretto della sinistra sul tema: “È giusto eliminare i campi rom, ma non può essere che questo comporti che i rom scavalchino gli italiani in lizza da anni per una casa popolare!“. Punto caldissimo e che attira facilmente l’accusa di razzismo. (liberoquotidiano.it)