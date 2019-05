Al Salone del Libro la parata islamica. Sgarbi: “gli antifascisti che dicono?”

Dito puntato contro l’ipocrisia del Salone del libro di Torino che ha censurato l’editore Altaforte. Ad accusare, ora, è Vittorio Sgarbi. Lo fa con un post su Facebook in cui, provocatorio, chiede: “Gli antifascisti della domenica su questo non hanno nulla da dire?”.

Il punto è che il Salone chiude gli occhi sulla presenza degli Emirati Arabi, “con uno stand generosamente collocato all’ingresso”, anche se nel paese torture, discriminazioni e condanne a morte siano all’ordine del giorno. “Il vero scandalo del Salone – scrive il critico d’arte – non è il libro-intervista di Chiara Giannini al ministro Matteo Salvini”. Sgarbi fa notare come gli organizzatori della kermesse abbiano garantito al Paese sunnita “uno stand generosamente collocato all’ingresso del Lingotto”. E ancora: “Lì vige ancora la pena di morte” e “avvengono gravi violazioni dei diritti umani. Gli antifascisti della domenica su questo non hanno nulla da dire?”.