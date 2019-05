“Un parlamento di vermi politici che si nutrono della carcassa della democrazia”

Pat Condell parla della Brexit e della morte della democrazia in Europa. Il parlamento del Regno Unito deve essere pulito. La nostra libertà e democrazia sono state distrutte da politici corrotti. Siamo i custodi di questa democrazia, non i suoi proprietari. Non abbiamo il diritto di indebolirla per rispetto alle generazioni future, non più di quanto abbiamo il diritto di lasciarli avvelenare acqua o aria.

L’Unione europea è un modello per un governo globale antidemocratico. Lo scopo dell’UE è distruggere lo stato nazione e trasformare l’Europa da un continente ricco e diversificato di nazioni sovrane in un unico blocco politico omogeneo governato da un comitato di burocrati non eletti che pensano di conoscere meglio. E pensano che siamo così docili e stupidi che ci gireremo e lo accetteremo se continueranno a dirci quanto sia ragionevole.