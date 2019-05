Perù, prete italiano stupra un ragazzino di 13 anni e fugge

Don Marco Francesco Mambretti, sacerdote italiano in Perù, è stato condannato a 9 mesi di carcere per aver abusato sessualmente di un ragazzino di 13 anni. Attualmente non si trova in carcere, perché dopo il processo si è dato alla fuga.

Il prete avrebbe abusato del minorenne nella parrocchia di Santo Domingo Sabio a Pucallpa, una città centro-orientale del Perù, approfittando delle frequenti visite del ragazzino che si recava in parrocchia per le lezioni private. A raccontare cosa accadeva in chiesa è stata la stessa vittima: «Padre Marco mi portava nel suo ufficio, mi abbassava i pantaloni e mi violentava», ha detto alla stampa locale.