Di Maio: Salvini faccia dimettere Siri, oggi ultimo giorno utile

Condividi

Il M5s “non dice che Siri non debba difendersi, per carità, anzi ci auguriamo che lo faccia e nelle forme che ritiene più opportune. Molto più semplicemente chiediamo che a un politico indagato per corruzione non sia concessa la possibilità di amministrare soldi pubblici. L’Abc del cambiamento, che questo governo ha l’ambizione di portare avanti. Non capirò mai perché la Lega in queste settimane abbia continuato a difendere Siri invece di fargli fare un passo indietro. Oggi è l’ultimo giorno utile perché Salvini comprenda l’importanza di questa vicenda. Mi auguro faccia la cosa giusta”.

Lo scrive Luigi Di Maio, ministro dello Sviluppo economico e vicepremier, in un post su Facebook, chiamando in causa il tragico Corriere, noto ‘‘giornale” europeista, ostile alla Lega ed ai sovranisti.