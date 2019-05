Castelli (M5s): vendere palazzo occupato da Casapound per fare cassa

di Ileana Sciarra – adnkronos – L’immobile occupato da CasaPound a Roma potrebbe rientrare nel piano di dismissioni del governo, quello messo nero su bianco nel Def con l’obiettivo di tirar su quasi un miliardo di euro. Lo stabile di via Napoleone III, nel quartiere Esquilino – occupato dal dicembre 2003 – a quanto apprende l’Adnkronos rientrerebbe infatti tra gli immobili che potrebbe finire sul mercato per rinfrancare le casse dello Stato.

“Per me quel che conta è innanzitutto sgomberarlo – dice, sentita dall’AdnKronos, la viceministra al Mef Laura Castelli – per poter decidere se inserirlo nell’elenco delle dismissioni o metterlo a reddito con un’attività per i cittadini e per il territorio”.