Genova: fratellini fanno sciopero a scuola per imitare Greta. Genitori consenzienti

GENOVA, 3 MAG – Sono fratello e sorella, hanno 10 e 15 anni e questa mattina niente scuola. Come la loro fonte di ispirazione e modello di riferimento, Greta Thunberg, questa mattina sono arrivati in treno da Zoagli, in riviera, a Genova, per manifestare a favore dell’ambiente. Emanuele e Gaia questa mattina si sono stabiliti per alcune ore davanti al palazzo della Regione, “perché simboleggia il potere” spiegano, con due cartelli verdi con su scritto, a pennarello: “Abbiamo bisogno di azione” e “School strike 4 climate”.

“Non siamo andati a scuola – racconta Emanuele, il più piccolo – ma i nostri genitori ci supportano, anche più dei nostri compagni di classe”. I due fratelli hanno letto il libro di Greta e hanno manifestato nello sciopero mondiale per il clima del 15 marzo scorso.