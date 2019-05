Elezioni UE, la sinistra europea arruola un’attrice slovena “contro il populismo”

di Euronews – Che volti espone la politica della sinistra europea alle imminenti elezioni? Alla domanda risponde anche la nostra trasmissione Raw questions che mettiamo in onda dal Parlamento europeo a Bruxelles. Il vento del populismo ha fatto scattare la reazione di personaggi noti della sinistra continentale come l’attrice e presentatrice televisiva slovena Violeta Tomic che ci ha spiegato la scelta di entrare in politica.