Torino, al corteo volano schiaffi tra No Tav e delegazione del Pd

Non sono mancati i momenti di tensione al corteo del Primo Maggio di Torino. Oltre alle rappresentanze sindacali – in prima fila Cgil, Cisl e Uil – e ai tanti big politici, di tutti gli schieramenti, sono presenti anche i No Tav, per rimarcare ancora una volta il loro dissenso alla Torino-Lione.

Lo spezzone del corteo del movimento No Tav ha cercato di risalire il corteo stesso. Screzi e battibecchi fra gli stessi No Tav e i militanti del Partito Democratico si sono verificati quando i manifestanti contrari all’Alta velocità hanno iniziato a urlare contro i dem slogan come “Fascisti”, o “Fuori dal corteo”. Sono volati schiaffi e spintoni. Il servizio d’ordine del Pd è stato travolto.