Musulmana velata si candida con il M5s

“Donna musulmana con velo nero in testa: “mi candido nel M5S perché credo in tutti i suoi valori”, spiegato prima in arabo e poi in italiano. Chissà se avranno parlato tra loro anche di sharia, bambine date in sposa a 9 anni, poligamia, lapidazione di adultere, diritti delle donne, proselitismo integralista islamico finanziato da Arabia Saudita e Qatar. Che dite, qualcuno avrà il coraggio di chiederglielo a questa convinta ragazza?”

Lo scrive Giorgia Meloni (Fdi) su Facebook