Toti: ”Siri resti al suo posto almeno fino al rinvio a giudizio… se ci sarà”

Liguria, 30 aprile 2019 “Al sottosegretario Siri consiglio di stare al suo posto, è il tribunale che decide chi è colpevole e chi no. Non sappiamo neanche se sarà rinviato a giudizio…”. Lo ha detto il governatore della Liguria, Giovanni Toti, a margine della firma del patto di coalizione di centrodestra per le elezioni comunali a Sanremo col candidato a sindaco Sergio Tommasini / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista