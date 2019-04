Affittopoli Sesto San Giovanni: esposto contro amministrazioni Pd

Sesto San Giovanni, affittopoli: esposto in Procura e Corte dei Conti. Un possibile danno erariale da quasi un milione e 400 mila euro, violazioni sistematiche delle procedure, mancate autorizzazioni, non rispetto dei principi di economicità e trasparenza, sistema di assegnazioni di alloggi in violazione delle norme. Il Comune di Sesto San Giovanni, dopo un’indagine interna di quasi un anno, ha inviato un corposo esposto alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti in merito a possibili gravi irregolarità e violazioni protratte dal 2008 al 2017 sotto le precedenti amministrazioni di centrosinistra.

La vicenda riguarda la sublocazione di case private, assegnate al di fuori della graduatoria. Il reperimento degli alloggi avveniva senza avviso pubblico né attraverso procedure per far conoscere l’iniziativa a più persone possibile.