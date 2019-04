Moretti (Pd): coprire simboli religiosi cristiani con le tendine

“Le priorità e le brillanti idee dei sindaci pd: “Coprire con delle TENDINE le croci negli uffici pubblici per non disturbare”

P.s. Come scusa per farlo usano gli atei, non hanno nemmeno il coraggio di raccontare quanto siano in realtà PRONI davanti all’islam”. Lo scrive Lucia Borgonzioni (Lega) su Facebook.

La Morani si riferisce a questa vicenda: Oscurati simboli cattolici al cimitero ”per non urtare le altre religioni”