Bergoglio: evacuare i ”profughi” dalla Libia con corridoi umanitari

CITTA’ DEL VATICANO, 28 APR – “Vi invito ad unirvi alla mia preghiera per i profughi che si trovano nei centri di detenzione (???) in Libia, la cui situazione, già molto grave, è resa ancora più pericolosa dal conflitto in corso. Faccio appello perché specialmente le donne, i bambini e i malati possano essere al più presto evacuati attraverso corridoi umanitari”.

La bufala dei centri di detenzione in Libia è stata smontata dall’ONU – leggi

Lo ha detto papa Francesco al termine del Regina Coeli in Piazza San Pietro. “E preghiamo anche per quanti hanno perso la vita o hanno subito gravi danni per le recenti alluvioni in Sudafrica. Anche a questi nostri fratelli non manchi la nostra solidarietà e il concreto sostegno della Comunità internazionale”, ha aggiunto il Pontefice. ansa

